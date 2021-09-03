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"Дуже розчаровані": в посольстві США відреагували на відмову РФ продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом

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"Дуже розчаровані": в посольстві США відреагували на відмову РФ продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом
У Посольстві США в Україні висловили розчарування рішенням РФ відмовитися від поновлення мандата місії ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" в Ростовській області на ділянці кордону з окупованими районами України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

"Ми глибоко цінуємо роботу посла Варга та відданість працівників Місії прикордонного спостереження ОБСЄ в Україні, які працювали в дуже складних умовах. Ми дуже розчаровані сьогоднішнім рішенням Росії заблокувати поновлення мандату Місії - ключового заходу щодо зміцнення довіри", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.

Пізніше Місія США в ОБСЄ це підтвердила.

Дуже розчаровані: в посольстві США відреагували на відмову РФ продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом 01

Топ коментарі

  • igor mandiur
    Украина в США заручилась гарантиями по введению санкций против РФ, если она будет использовать "Северный поток-2" как геополитическое оружие,"Очень разочарованы":-скажут потом!
  • Victor Bilousenko
    нам не нужны ваши разочарование и обеспокоенность.
    лучше солдат и технику которые вывели с Афганистана перебросьте в Украину.
  • Rostyslav Komarnytsky
    🤣🤣🤣 Гаантії, як у Будапештському меморандумі?
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