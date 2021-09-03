"Слуга народу" Яременко про візит Зеленського до США: Підстав бути незадоволеними немає

В українсько-американських відносинах не раз найкращі заяви або не реалізовувалися, або це відбувалося в той спосіб, який не зовсім влаштовував мінімум Україну, а іноді і США.

Про це в матеріалі Цензор.НЕТ ""Зустріч року" Зеленського і Байдена. Що думають у ВР?" заявив нардеп "Слуги народу" Богдан Яременко.

"Взагалі вважаю, що у нас немає підстав бути незадоволеними цим візитом. Навколо нього було дуже багато властивої останнім часом міжнародним відносинам і нинішній політиці "жовтої" медійності, яка, на щастя, ніяк не вплинула на результати. На жаль, до цього треба звикати", - зауважив він.

За словами нардепа, дуже важливо, що створено документ, на який посилатимуться ще не один рік потому.

"Тому що окреслений певний "коридор" тем – напрямків співпраці, які визначають стратегічність нашого партнерства. Отже, вони залишатимуться в основі двосторонніх відносин та медійно їх наповнюватимуть з точку зору подій, які відбуватимуться, на роки вперед", - додав він.

"Українсько-американські відносини в питаннях безпеки, оборони, реформ та боротьби із корупцією є найбільш важливими у сфері зовнішньої політики України. Але вони в нашій країні стають об’єктом популізму. До речі, така проблема є і в американської сторони. Багато з того, що відбувається, коментується з точки зору не подій, а партійних інтересів. Це створює певне інформаційне тло для аналізу наслідків, але не дає самого аналізу", - зазначив Яременко.

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