Від +27 до різких заморозків: кліматолог розповіла, якою буде погода в Україні цієї осені

Завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова розповіла, якою буде погода в Україні восени-2021.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", за її словами, найближчим часом в Україні знову потеплішає, температура повітря в окремі дні може становити +26 +27 градусів.

"Зараз температура все одно підвищиться. Ми даємо верхню межу, яку розраховуємо, до 26-27°С в окремі дні. Потім до 10-го, 13-го, 16-го числа, до середини місяця, ми очікуємо зниження температури. Але воно не буде катастрофічним", - сказала Мартазінова.

Кліматолог зазначила, що в середині вересня температура повітря вночі становитиме близько 5°С, а вдень - 13-15°С. Наприкінці місяця температура підвищиться до 15-17°С.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступного тижня в Україні можливі заморозки, - Гідрометцентр

"Потім буде незначне короткочасне похолодання. В основному йдеться про денні температури, які опустяться до 10-13°С", - наголосила завідувач відділу.

Мартазінова прогнозує, що до 10 жовтня температура повітря становитиме 15°С. Потім різко похолодає, вдень буде на рівні 5-7°С, вночі - 5°С.

"Друга частина жовтня буде дуже нестійкою. Різкі похолодання, різкі потепління. Наприкінці місяця - похолодання", - сказала синоптик.

За даними кліматолога, на початку листопада температура повітря очікується на рівні близько 0°С вдень і до -5°С вночі.

"Наприкінці листопада температура буде доходити до 14-15°С, а під кінець місяця - все, пішла зима", - сказала метеоролог.