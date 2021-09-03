Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив

Президент України виступив перед студентами Стенфордського університету. У своїй промові він порівняв початок шляху Стіва Джобса з дорогою власної команди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Він нагадав, що Apple і зокрема Стів Джобс починав свій шлях у гаражі з божевільних ідей. Мовляв, ніхто не вірив і казав, що задумане – неможливо. Тут він порівняв себе і свою команду: колись і він сидів у невеликому офісі і генерував ідеї, в які ніхто не вірив. Тепер же ці ідеї втілюються у життя.

Як приклад, він показав свій айфон – творіння геніального Джобса. Згодом розповів про застосунок Дія, який на ньому встановлений, – здобуток його команди і цифровізації України.

"Сьогодні 26 мільйонів українців можуть онлайн у смартфоні оформити документи під час народження дитини… отримати дозвіл на будівництво, можуть відкрити бізнес за 7−15 хвилин, це швидше, ніж у більшості країн світу. Україна стала першою країною у світі з цифровим паспортом", - наголосив президент.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Дракон" у нас не з'явиться. Крила підріжуть, - Зеленський про прояви авторитаризму в Україні. ВIДЕО