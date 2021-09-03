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Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив

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Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив
Президент України виступив перед студентами Стенфордського університету. У своїй промові він порівняв початок шляху Стіва Джобса з дорогою власної команди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал".

Він нагадав, що Apple і зокрема Стів Джобс починав свій шлях у гаражі з божевільних ідей. Мовляв, ніхто не вірив і казав, що задумане – неможливо. Тут він порівняв себе і свою команду: колись і він сидів у невеликому офісі і генерував ідеї, в які ніхто не вірив. Тепер же ці ідеї втілюються у життя.

Як приклад, він показав свій айфон – творіння геніального Джобса. Згодом розповів про застосунок Дія, який на ньому встановлений, – здобуток його команди і цифровізації України.

"Сьогодні 26 мільйонів українців можуть онлайн у смартфоні оформити документи під час народження дитини… отримати дозвіл на будівництво, можуть відкрити бізнес за 7−15 хвилин, це швидше, ніж у більшості країн світу. Україна стала першою країною у світі з цифровим паспортом", - наголосив президент.

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Топ коментарі

  • Герхард
    Собственно, в этот бред и сейчас никто не верит.

    Вера зебилов иррациональна и к реальности никакого отношения не имеет.
  • Олег Беляков 1ee72182
    он судит по НАШИМ студентам. Идиотам, которые под видео выступления Зели на IT-форуме писались кипятком - ах, какой он розумный, аж страшно!
    А Зеля нес эту ахинею перед студентами и преподами СТЭНФОРДА!
    И хвастался изобретением ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНА!, которое может наклепать любой студент КПИ!
    Позорище.
    На таких трибунах говорят совсем о другом - о глобальных решениях, о путях преодоления всемирных кризисов - в науке, в культуре, в экономике.
    Он он б..ть, похвастался тем, что ему удалось хакнуть страну на волне зрадофилии, раздутой пророссийскими СМИ. Которых в стране 99%...
    А, ну и приложением ДИЯ, которое - всего лишь одна их тысяч программок. Выдвинул "гениальную" идею - голосовать через Интернет! Мегаидея, просто прорыв! (сарказм)
    стыдобаблин..
  • Antonn Papayevv
    Зеленский сравнил свою команду с Apple Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 6357

    Зеленський порівняв свою команду з Apple: Сиділи в невеликому офісі та генерували ідеї, у які ніхто не вірив - Цензор.НЕТ 5934

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