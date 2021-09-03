Сумніваюся, що Зеленському вдалося зачарувати Байдена, - Климпуш-Цинцадзе

Якщо Україна серйозно налаштована на євроатлантичну інтеграцію і стратегічне партнерство зі Штатами, то має реалізовувати речі, які неодноразово проголошувалися главою країни і членами його команди.

Про це заявила нардепка "ЄС" Іванна Климпуш-Цинцадзе, йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ.

"Думаю, розмова за "зачиненими дверима" була відвертою і "тверезою" з точки зору виконання Україною тих декларативних гасел, які неодноразово проголошувалися очільником країни та членами його команди. Відображення всього цього ми бачимо у дуже дипломатичному варіанті спільної заяви. Там є чіткий перелік тих питань, які Україна сьогодні не виконує", - зазначила парламентарка.

За словами Климпуш-Цинцадзе, у візиті Зеленського до Штатів її турбує кілька речей.

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"По-перше, те, що не зафіксовано ніяких політико-безпекових зобов’язань з боку США в контексті добудови "Північного потоку-2" і того Меморандуму, який був підписаний президентом Байденом і канцлером Меркель.

По-друге, питання Донбасу. Звичайно, ми не чекали ніяких проривів стосовно залучення Америки до переговорного процесу щодо припинення агресії Російської Федерації проти України. Хоча надзвичайно важливим є те, що США й надалі підтверджують свою чітку позицію щодо невизнання анексії Криму Росією та щодо окупації частини території на Сході України.

По-третє, те, що не було зустрічі із очільницею МВФ. Це ще раз підтверджує, що я вже сказала: виконання зобов’язань України, які прописані у спільній заяві, м’яко кажучи, перебуває далеко не в найкращому стані. Якихось проривних історій тут немає, а ми ж знаємо стан нашої економіки та фінансової системи. Ось це непокоїть", - зауважила нардепка.

Детальніше читайте в матеріалі Цензор.НЕТ.

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