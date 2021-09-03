Епідзонування України: показники у двох областях не відповідають "зеленій" зоні другий день поспіль, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Сьогодні, 3 вересня, всі області України перебувають у "зеленій" зоні карантину. Однак епідеміологічні показники у двох регіонах перебувають не в межах норми.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ України.

Станом на 3 вересня в Києві, Луганській, Херсонській та Чернівецькій областях перевищено рівень захворюваності - за норми не більш як 75 випадків на 100 тис. населення в столиці цей показник становить 104 особи на 100 тис. жителів, у Луганській області - 132, Херсонській - 83, у Чернівецькій - 147.

Крім того, в Луганській області два дні поспіль спостерігається високий показник госпіталізацій хворих на коронавірус. За останніми даними, він становить 51,4%, а вчора долав позначку більш ніж у 75%.

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Крім того, Одеська область також демонструє вже другий день перевищення за цим показником. Зараз він зупинився на позначці 53,7%, а напередодні становив понад 70%.

Тим часом, ситуація з динамікою COVID-госпіталізацій стабілізувалася у Львівській та Луганській областях, де ще вчора вона становила 54,4% і 56,2%, зараз становить 47,8 і 37,0% відповідно.

Зазначимо, що норма динаміки загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим або підозрою на COVID-19 повинна становити не більш як 50%.

Водночас у Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Луганській, Львівській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Херсонській, Черкаській, Чернігівській та Чернівецькій областях зафіксовано перевищення норми виявлення нових випадків інфікування.

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Також перевищення норми виявлення нових випадків інфікування зафіксовано в середньому по всій країні. Так, для України цей показник на ранок 3 вересня становить 4,7% за норми для "зеленої" зони не більш ніж 4%.

Также превышение нормы выявления новых случаев инфицирования зафиксировано в среднем по всей стране. Так для Украины этот показатель на утро 3 сентября составляет 4,7% при норме для "зеленой" зоны не более 4%.