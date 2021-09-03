"Північний потік-2" - дуже велика проблема для України. Сподіваюся, ми зможемо поставити РФ перед вибором до того, як станеться щось жахливе, - посол ФРН Фельдгузен

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен сподівається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія не використовуватиме газ як предмет шантажу, оскільки зацікавлена ​​в його продажах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це дипломатка заявила в інтерв'ю журналу НВ.

Водночас вона визнала, що "Північний потік-2" для України є "дуже великою проблемою".

"Я це завжди знала і бачила весь цей час, до того ж добре розумію українську позицію. Але треба дивитися на реалії. Цей проєкт почався на приватному рівні без німецьких державних коштів, без гарантій, і на сьогодні він майже добудований", — констатувала Фельдгузен.

Коментуючи ризики запуску газопроводу для України, вона зазначила, що в недавніх американо-німецьких домовленостях "доволі чітко написано, чого ми хочемо досягти і як ми маємо захистити Україну". Насамперед ідеться про продовження дії попередньої угоди "Нафтогазу" з "Газпромом" на транзит газу через Україну ще на 10 років, нагадала посол.

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Вона також висловила сподівання, що Росія не буде використовувати паливо як засіб шантажу, оскільки "Газпром" зацікавлений продати свій газ".

"У Німеччині з’являється дедалі більше відновлюваної енергії. І наша мета — таки стати незалежними від цих старих енергій та їх постачальників. Я дуже сподіваюся, що ми знайдемо вихід із цієї ситуації ще до того, як станеться щось жахливе, і зможемо поставити Росію в ситуацію вибору між задоволенням своїх економічних інтересів попри політичні або їх не задоволенням. Але це майбутнє. Сьогодні нам треба працювати кожен день над тим, щоб Україна стала виробником енергії, а не лише транзитною країною", — додала посол Німеччини в Україні.