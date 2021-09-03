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Лідер німецьких лібералів Лінднер виступив за більш точкові санкції проти Росії

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Лідер німецьких лібералів Лінднер виступив за більш точкові санкції проти Росії
Більш адресні санкції не дозволять прихильникам нинішнього російського режиму відправляти дітей на навчання за кордон, володіти власністю і рахунками в інших країнах, вважає лідер ВДП Лінднер.

Про це голова Вільної демократичної партії Німеччини (ВДП) Крістіан Лінднер (Christian Lindner) заявив в інтерв'ю DW, опублікованому в четвер, 2 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що дійшов такого висновку після розмов з представниками ліберальної російської опозиції, зокрема Олексієм Навальним.

ВДП виступає за так званий "акт Магнітського", що передбачає індивідуальні санкції, зауважив Лінднер.

За його словами, результатом подібних заходів для прибічників нинішнього російського режиму можуть стати індивідуальні обмеження на поїздки, неможливість відправляти своїх дітей на навчання за кордон, а також мати власність або рахунки за кордоном.

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За його словами, такі обмеження, як видається, були б ефективнішими, ніж введення санкцій, які позначаються на всіх жителях Росії і навіть "дозволяють Путіну видавати себе за жертву". При цьому він підтримав продовження чинних штрафних заходів щодо Москви.

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Топ коментарі

  • Максим Максимович b5166c8f
    Точечные - маленькие такие...
    Почти незаметные. Лидер немецких либералов Линднер выступил за более точечные санкции против России - Цензор.НЕТ 3006
  • дмитрий иванов 527db324
    Вежливые санкции должны и дальше сказываться на ВСЕХ жителях Раисы, так как только они своими действиями могут повлиять на режим, а не как стадо баранов только кукарекать в Интернете. А эти немецкие хитросделанные схемы в стиле : народ страдает - давайте ослабим в 0 секторальные и взамен запретим нескольким десяткам бояр , которые долларовые миллиардеры что-то там, так это - не смешите мои тапочки. Много вы в Москве за последние 8 лет видели антивоенных митингов? Ответ очевиден
  • Странник Виртуальный d2c4d836
    Нужны не точечные а массированные ковровые санкции. Лідер німецьких лібералів Лінднер виступив за більш точкові санкції проти Росії - Цензор.НЕТ 7009
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