НАЗК запрошує "слугу народу" Задорожнього для надання пояснень зв'язку з поданням недостовірних відомостей у декларації

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує на наступному тижні для надання пояснень 14 осіб, серед них - народний депутат "СН" Микола Задорожній і представники 5 партій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЗК.

"На наступному тижні Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запрошує 14 осіб для надання пояснень про можливі порушення вимог Законів України "Про запобігання корупції" та "Про політичні партії в Україні"", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з наданням недостовірних відомостей у декларації запрошуються народний депутат Микола Задорожній і заступник начальника відділу Державної фіскальної служби Герман Андес.

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Через несвоєчасне подання декларації запрошуються 6 осіб.

Також через невиконання законних вимог (приписів) запрошується одна людина.

Для з'ясування обставин можливих порушень порядку надання фінансової звітності, для дачі пояснень запрошуються представники політичних партій: Дмитро Вершинін (Всеукраїнське об'єднання "Демократи" (Демократична партія)"); Ігор Щедрін ("Демократична сокира"); Вадим Підгородинський ("Українська морська партія Сергія Ківалова"); Петро Симоненко (Комуністична партія України); Ольга Безпалько ("Рух справедливості").