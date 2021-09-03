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Діджиталізація триває дуже вдало, потужно і швидко. Результат реформи - перемога над будь-якою корупцією в державі, - Зеленський

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Діджиталізація триває дуже вдало, потужно і швидко. Результат реформи - перемога над будь-якою корупцією в державі, - Зеленський
Діджиталізація є однією з пріоритетних реформ у країні і має на меті ефективну боротьбу з корупцією на різних рівнях.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час зустрічі зі студентами та експертним середовищем Стенфордського університету (США, Каліфорнія), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Діджиталізація – це одна з пріоритетних реформ в Україні, яка йде дуже вдало, потужно, швидко. Результат цієї реформи – це перемога над будь-якою середньою, дрібною корупцією у державі", – сказав Зеленський.

Глава держави наголосив, що в Україні вже розпочалася реалізація програми paperless, яка передбачає цифровізацію державних послуг на всіх рівнях. Також одним із важливих завдань є цифровізація роботи уряду, парламенту та Офісу Президента, і ці рішення вже ухвалені.

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Топ коментарі

  • Фродо Странник
    В виртуальном мире после злоупотреблений наркотиками и психотропами.
  • Палєо Мустьє
    Чувак живе у іншому вимірі 🤪
  • Vadym Tsyrkalyuk
    Диджитализация идет очень удачно, мощно и быстро. Результат реформы - победа над любой коррупцией в государстве, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5803
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