За добу від COVID-19 у Києві померла одна людина, виявлено 321 новий випадок, - Кличко

За добу в Києві виявили 321 новий випадок захворювання на коронавірус (всього 225122), померла одна людина.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

Так, захворіли 171 жінка віком від 19 до 95 років, 125 чоловіків віком від 19 до 87 років, 14 дівчаток від 1 до 17 років і 11 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Також зафіксовано 1 летальний випадок від вірусу (всього 5285).

Крім того, за добу госпіталізували 44 хворих на коронавірус і 50 пацієнтів з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

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Подолали коронавірус 172 людини (всього 216477).

Також Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в таких районах: Солом'янському (58), Деснянському (52) і в Подільському (42).