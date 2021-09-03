Зеленський побажав Білорусі стати " демократичною і дуже вільною" країною, як Україна
Про це він заявив, спілкуючись зі студентами Стенфордського університету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я бажаю вам (Білорусі. - Ред.) результату, того самого, який отримала Україна - вона демократична й дуже вільна. Я вам цього бажаю - вижити. І це буде ваш народ, ваша віра, ваша мова, ваше життя, мистецтво - сильніше, ніж будь-який уряд. А урядів вічних не буває. Нехай живе Білорусь", - сказав Зеленський.
Так президент відповів на запитання, що він може порадити білорусам в умовах сформованої в Білорусі політичної обстановки, водночас додавши, що "не бажає Білорусі пройти той важкий шлях у боротьбі за свободу, який пройшла Україна".
"Ми розуміємо, що відбувається у вас, ми точно так само розуміємо, що те ж відбувалося і у нас. Але цей шлях - я не бажаю вам проходити той шлях, який пройшла Україна, люди України, сім'ї, які втратили свої життя за боротьбу за свободу свого народу, за свободу своєї прекрасної країни", - зазначив Зеленський.