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Зеленський побажав Білорусі стати " демократичною і дуже вільною" країною, як Україна

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Зеленський побажав Білорусі стати " демократичною і дуже вільною" країною, як Україна
Президент України Володимир Зеленський побажав Білорусі стати вільною і демократичною країною, як Україна, а білорусам вижити.

Про це він заявив, спілкуючись зі студентами Стенфордського університету, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я бажаю вам (Білорусі. - Ред.) результату, того самого, який отримала Україна - вона демократична й дуже вільна. Я вам цього бажаю - вижити. І це буде ваш народ, ваша віра, ваша мова, ваше життя, мистецтво - сильніше, ніж будь-який уряд. А урядів вічних не буває. Нехай живе Білорусь", - сказав Зеленський.

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Так президент відповів на запитання, що він може порадити білорусам в умовах сформованої в Білорусі політичної обстановки, водночас додавши, що "не бажає Білорусі пройти той важкий шлях у боротьбі за свободу, який пройшла Україна".

"Ми розуміємо, що відбувається у вас, ми точно так само розуміємо, що те ж відбувалося і у нас. Але цей шлях - я не бажаю вам проходити той шлях, який пройшла Україна, люди України, сім'ї, які втратили свої життя за боротьбу за свободу свого народу, за свободу своєї прекрасної країни", - зазначив Зеленський.

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    "Мы понимаем, что происходит у вас, мы точно так же понимаем, что так же происходило и у нас. Но этот путь - я не желаю вам проходить тот путь, который прошла Украина, люди Украины, семьи, которые потеряли свои жизни за борьбу за свободу своего народа, за свободу своей прекрасной страны", - отметил Зеленский.



    Зеленский пожелал Беларуси стать "вольной, демократической и очень свободной" страной, как Украина - Цензор.НЕТ 9010
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    Маячня шизофреніка незбаненна та неосяжна !!!)))
  • Валерия Ларченко b661826f
    Зачем язык,на встрече с Байденом,вытаскивал?неужели зекретину некому сказать,что оно корча рожи,выглядит ещё большим идиотом...
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