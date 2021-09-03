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Суд відпустив під домашній арешт 15-річного підлітка з Рівного, який, надивившись жорстоких відео, поранив жінку, щоб перевірити, як це в реальності

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Суд відпустив під домашній арешт 15-річного підлітка з Рівного, який, надивившись жорстоких відео, поранив жінку, щоб перевірити, як це в реальності
15-річного підлітка, якого підозрюють у нападі з ножем на жінку в м.Рівне, відпустили додому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 3 вересня.

Суд вирішив, що школяр повинен перебувати під цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Прокурор же просив взяти його під варту.

Нагадаємо, зухвалий злочин в Рівному зафіксувала камера спостереження. Двоє братів-близнюків йшли по тротуару, як раптом один з них кинувся з ножем на незнайому перехожу. Хлопці втекли. А 42-річну потерпілу госпіталізували і прооперували. Зараз її життю нічого не загрожує.

Братів поліція знайшла вдома. За версією копів, напад стався, тому що близнюки дивилися жорстокі мультфільми і комп'ютерні ігри і вирішили перевірити, як це в реальності.

Також дивіться: Двоє 15-річних братів-близнюків напали на жінку в Рівному і завдали їй кілька ножових поранень. ВІДЕО камер спостереження

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Нада было ему еще денег дать на карманные расходы, ну а что? Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы проверить, как это в реальности - Цензор.НЕТ 3542
  • Gal
    Капець! Під домашній арешт,?! Виродка? Та його якщо не в тюрму то в психдиспансер вже треба, а не під домашній, блін...
  • Sanya T
    и подарить новый айфон Суд отпустил под домашний арест 15-летнего подростка из Ривного, который, насмотревшись жестоких видео, ранил женщину, чтобы проверить, как это в реальности - Цензор.НЕТ 6907 Чтобы не разбивать чувствительную детскую психику
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