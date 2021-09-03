Путін розраховує на повне відновлення відносин з Україною: Ситуація ненормальна і неприродна
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Президент країни-агресора Володимир Путін розраховує, що рано чи пізно російсько-українські відносини будуть відновлені в повноформатному масштабі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Відповідаючи на запитання, чи може колись приїхати на Владивостоцький або Петербурзький економічний форум президент України, Путін сказав:
"Звичайно, я дуже на це розраховую, бо вважаю, що та ситуація, в якій ми сьогодні перебуваємо, є абсолютно ненормальною, неприродною. Рано чи пізно, а краще, якщо це станеться рано - чим раніше, тим краще, - в повноформатному масштабі відновимо наші відносини з Україною".