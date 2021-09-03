Україна готує програму безготівкових розрахунків cashless, - Зеленський
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Міністерство цифрової трансформації готує в Україні програму безготівкових розрахунків (cashless). Президент України Володимир Зеленський вважає, що програмі чинитимуть великий спротив.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
Під час виступу в Стенфордському університеті президент сказав: "Ми розробляємо з міністром програму cashless, я думаю, це буде великий прорив, це буде великий спротив, але найголовніше - результат і бажання"