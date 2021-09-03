Новини

Україна готує програму безготівкових розрахунків cashless, - Зеленський

5 58430
Україна готує програму безготівкових розрахунків cashless, - Зеленський
Міністерство цифрової трансформації готує в Україні програму безготівкових розрахунків (cashless). Президент України Володимир Зеленський вважає, що програмі чинитимуть великий спротив.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

Під час виступу в Стенфордському університеті президент сказав: "Ми розробляємо з міністром програму cashless, я думаю, це буде великий прорив, це буде великий спротив, але найголовніше - результат і бажання"

Також читайте: Зеленський побажав Білорусі стати "вільною, демократичною і дуже вільною" країною, як Україна

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • акаб акабіч
    вава-разработчик)
    кодит между коксом ироялем
  • Rostyslav Komarnytsky
    "Ми з міністром?" 😲 Уявляю, що ці два можуть розробити! 🤣🤣🤣
  • Андрей Нешевченко
    Будет сопротивление! Даже я буду сопротивляться, своими скромными усилиями.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини