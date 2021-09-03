ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування

ДБР отримало матеріали резонансної ДТП на Бориспільській трасі. Бюро просить свідків надати наявну в них інформацію слідчим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДБР.

"2 вересня 2021 року Державне бюро розслідувань отримало від Національної поліції матеріали кримінального провадження за фактом резонансної ДТП, що сталася 23 серпня на Бориспільській трасі. За попередньою інформацією автомобіль, у якому, ймовірно, перебував Народний депутат України, не дотримавшись безпечної дистанції, в’їхав у інше авто, яке рухалося попереду. Пошкоджень зазнав і третій автомобіль. У результаті потрійної аварії постраждали шестеро осіб", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в ДБР, того ж дня поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху (за ч.1 ст. 286 ККУ).

Наразі у Бюро вже здійснюється досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Слідчі вивчають докази та матеріали, які вже були зібрані Нацполіцією.

Планується проведення низки експертиз та процесуальних дій, спрямованих на встановлення об’єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ДБР закликає свідків дорожньо-транспортної пригоди надати наявну інформацію слідчим Бюро.

Інформацію можна надсилати на ел.адресу: [email protected]

Або повідомляти за телефоном: +38 (044) 300 27 07

"Державне бюро розслідувань запевняє, що у цій справі буде забезпечено ефективне, повне та об’єктивне розслідування результати якого обов’язково будуть оприлюднені у встановлений законом спосіб", - додали у відомстві.

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Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.