Озброєння, що поставляється зі США в Україну, - для посилення української армії, а не для продажу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що озброєння, яке закуповується або поставляється зі США в Україну, необхідне для посилення обороноздатності української армії, а не для продажу третім країнам.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Коли я приїжджаю до США і дякую за підтримку адміністрації президента Байдена, і коли ми говоримо про закупівлю, постачання зброї зі США (в Україну. - Ред.) або ж про закупівлю морських катерів з Європи для посилення нашої держави, обороноздатності, армії, тому що у нас наразі триває війна на сході країни, - це свідчить про те, що мій пріоритет, а ми нічого не готові просто так продавати і за мене цього не може бути, - щоб уся ця зброя була необхідна саме для потужності української армії", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання студентів Стенфордського університету (США, Каліфорнія).

"Ми - мирна держава і нині ми говоримо лише про захист своїх кордонів, свого суверенітету й територіальної цілісності. А якщо щось залишалося з минулих часів, ті чи інші контракти – ну... це життя. Я не знаю, що було до мене і які контракти були до мене", - додав він.

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