Апеляційний суд Амстердама переніс дату оголошення рішення щодо повернення "скіфського золота" в Україну, - Джапарова
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Апеляційний суд в Амстердамі (Нідерланди) переніс дату оголошення рішення у справі про повернення в Україну "скіфського золота".
Про це повідомила в твіттері заступниця глави МЗС України Еміне Джапарова, інформує Цензор.НЕТ.
"Апеляційний суд Амстердама переніс дату винесення рішення у справі про повернення експонатів виставки "Крим. Золотий острів в Чорному морі" на 26 жовтня цього року", - повідомила Джапарова.
Вона висловила надію, що суд підтвердить рішення Окружного суду Амстердама від 2016 року про повернення "скіфського золота" в Україну.