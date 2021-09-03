370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції

У Державну міграційну службу із заявою про визнання біженцем звернулося 370 громадян Афганістану.

Про це повідомили в ДМС у відповідь на запит Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз в територіальні органи ДМС звернулися 370 громадян Афганістану, які прибули евакуаційними рейсами, із заявою про визнання біженцем або особою, що вимагає додаткового захисту", - йдеться в повідомленні.

У ДМС зазначили, що відповідно до закону, особи, які звернулися за захистом в Україні, мають право на проживання у родичів, у готелі, оренду житлового приміщення або користування житлом, наданим у пункті тимчасового розміщення біженців.

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