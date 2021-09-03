"Рух опору капітуляції" подав до Офісу Генпрокурора заяву про бездіяльність ДБР у справі "вагнерівців"

Активісти "Руху опору капітуляції" подали до Офісу Генерального прокурора заяву про бездіяльність слідчого ДБР у справі "вагнерівців".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook активістів.

"Причина заяви - ігнорування ДБР ухвали суду, що зобов'язує Бюро відкрити провадження за статтею 111 "Державна зрада" щодо Зеленського та його оточення у справі "Вагнергейту"", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 6 липня активісти "Руху опору капітуляції" подали до Державного бюро розслідувань (ДБР) заяву про вчинення злочину у зв'язку зі "зливом спецоперації щодо "вагнерівців".

Пізніше активісти подали в суд скаргу на ДБР через відмову внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення злочину за статтею 111 "Державна зрада" через зрив затримання "вагнерівців".

Суд зобов'язав ДБР відкрити провадження за статтею 111 "держзрада" стосовно Зеленського і його оточення.

Пізніше "Рух опору капітуляції" подав до суду скаргу на ДБР.

Також дивіться: Планшет бойовика ПВК "Вагнер" ​​потрапив у руки журналістів. ФОТО