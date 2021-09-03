САП передала у ВАКС справу ексглави Чернівецької облради Мунтяна, який вимагав $400 тис. хабаря за передачу комплексу в оренду
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
"У липні 2019 року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі $400 тис. за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, детективами НАБУ було задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме $180 тис.", - йдеться в повідомленні.
У лютому 2020 року голові облради повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, також про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.369 КК України повідомлено і приватному підприємцю. 26 січня 2021 року матеріали справи було відкрито підозрюваним та їхнім захисникам.
За даними САП, на сьогодні досудове розслідування закінчено, а обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.
Прізвища чиновника пресслужба САП не повідомляє, однак з відкритих джерел відомо, що Чернівецьку обласну раду з 1 грудня 2015-го по 17 грудня 2020 року очолював голова Чернівецької обласної організації ВО "Батьківщина" Іван Мунтян.