САП передала у ВАКС справу ексглави Чернівецької облради Мунтяна, який вимагав $400 тис. хабаря за передачу комплексу в оренду

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) направив 3 вересня до суду обвинувальний акт за обвинуваченням колишнього голови Чернівецької обласної ради в отриманні $180 тис. неправомірної вигоди, а також приватного підприємця в наданні цієї неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

"У липні 2019 року очільник Чернівецької облради висловив прохання одному із підприємців Чернівецької області надати йому неправомірну вигоду у сумі $400 тис. за сприяння в передачі в оренду оздоровчого комплексу. У подальшому, з серпня по жовтень 2019 року, детективами НАБУ було задокументовано факт отримання посадовцем частини обумовлених коштів, а саме $180 тис.", - йдеться в повідомленні.



У лютому 2020 року голові облради повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України, також про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.4 ст.369 КК України повідомлено і приватному підприємцю. 26 січня 2021 року матеріали справи було відкрито підозрюваним та їхнім захисникам.



За даними САП, на сьогодні досудове розслідування закінчено, а обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті.

Прізвища чиновника пресслужба САП не повідомляє, однак з відкритих джерел відомо, що Чернівецьку обласну раду з 1 грудня 2015-го по 17 грудня 2020 року очолював голова Чернівецької обласної організації ВО "Батьківщина" Іван Мунтян.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": НАБУ завершило розслідування про хабар у $400 тис. для ексглави Чернівецької облради Мунтяна. ВІДЕО+ІНФОГРАФІКА