Виконувач обовязків голови ДПС Олейніков про податкову амністію: "У декларації ви підтверджуєте, що не отримали гроші злочинним шляхом"
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів виконувач обовязків голови Державної податкової служби Євген Олейніков.
"Людина не зобов’язана розкривати джерело, з якого отримала кошти, які декларуватиме під час податкової амністії. Сама форма декларації цього не передбачає. В декларації ви підтверджуєте, що ви не є резидентом держави-агресора, що ви не є особою, яка подавала е-декларації, що ви не отримали кошти злочинним шляхом і що усвідомлюєте, що якщо колись буде доведено зворотне, то результати декларування буде скасовано. А також вказуєте, що декларуєте, де це розміщено і, залежно від цього, яку ставку використовуєте. І обраховуєте податкове зобов’язання, яке має бути сплачено".
За його словами, податкова служба має право перевірити, чи правильно застосована ставка. "Якщо неправильно, ми про це громадянина повідомляємо, щоб він міг виправити. У випадку, якщо він цього не робить, декларація анулюється. При цьому можна повернути кошти, якщо їх уже сплачено.Тобто, про дорахування не йдеться, їх законом не передбачено", -зазначив Олейніков.
Він також розповів, що якщо у людини є сума понад 400 тисяч, і вона захоче їх задекларувати, то потрібно відкрити рахунок в банку.
"Ви приносите ці кошти в банк, кладете на рахунок і подаєте банку заяву, що це здійснюється в рамках процедури одноразового декларування. Після цього банк спрямовує інформацію до Державної служби фінансового моніторингу і до правоохоронних органів. Правоохоронний орган не здійснює перевірку, він лише надає інформацію, якщо вона в нього є. Тобто, якщо розслідується кримінальне провадження і людині пред’явлено підозру.
Те ж саме – з Держфінмоніторингом. Якщо в них є матеріали з встановленими фактами, вони відповідно відреагують", - повідомив він, відповідаючи на питання про те, чи будуть перевіряти походження таких активів.
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, з 1 вересня громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що належать їм і з яких не були сплачені податки і збори.
З повним текстом інтерв'ю з в.о. голови Державної податкової служби Євгеном Олейніковим можна ознайомитись тут.