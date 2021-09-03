У Донецькій області можуть побудувати аеропорт. Розглядаємо кілька локацій, - голова ОДА Кириленко
Про це повідомив глава ОДА Павло Кириленко на брифінгу за підсумками роботи за серпень, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Зараз відпрацьовуємо локації, вже вчора Державіаслужба надала вимоги щодо земельної ділянки, яка площа у неї повинна бути, яка довжина злітно-посадкової смуги. Ці відповіді ми надаємо. Я поставив завдання, щоб було дві-три локації (на півночі області. - Ред .) крім так званого "Сармата" (під Краматорському. - Ред.), того аеродрому, де зараз мають можливість сідати військові літаки", - сказав він.
Кириленко зазначив, що вважає вмотивованими побоювання щодо наближеності розглянутої локації до лінії зіткнення.
"Я розумію, що крім ейфорії створення аеропорту є ще відповідальність, і головне - важлива безпека і здоров'я пасажирів і населення в цілому. Цей аеропорт розташований за 42 км від лінії зіткнення, але потрібно враховувати і злітно-посадкову смугу, яка виходить і йде перпендикулярно. Є певні ризики, які некоректно обходити або замовчувати. Я про це спілкувався особисто з Володимиром Олександровичем (президентом України Володимиром Зеленським. - Ред.)", - пояснив глава ОДА.
На його думку, "в області, яка розвивається, має бути аеропорт". "Не один, а кілька", - додав Кириленко.