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Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити

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Зеленський у Кремнієвій долині: Україна здійснила справжній прорив у цифровій сфері, але потрібно ще багато чого зробити
Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до США зустрівся з провідними інвесторами, представниками венчурних фондів та акселераторів Кремнієвої долини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Наша зустріч тут, у Кремнієвій долині, – чудова нагода обговорити перспективи розвитку ІТ-сфери та інновацій в Україні. Наша країна швидко трансформується та впроваджує інновації. За останній рік нам вдалося здійснити справжній прорив у цифровій сфері. Водночас нам потрібно ще багато чого зробити", – наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що за останні два роки Україна зробила величезний стрибок до створення цифрової держави, а український IT-сектор має значний потенціал, особливо з погляду людських ресурсів.

Зеленський переконаний, що Україна також має високий потенціал для розробки власних продуктів, і потрібно забезпечити умови для його реалізації.

"Для цього ми створюємо один з найкращих податкових та правових режимів для IT-компаній "Дія City", – наголосив він.

Глава держави наголосив, що Україна готова враховувати побажання інвесторів та йти назустріч, і держава є дуже гнучкою з точки зору зміни законодавства, яке сприятиме інвестиціям.

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