В Україні 169 аварійних мостів, - "Укравтодор"

У межах національної програми з відновлення мостів "Укравтодор" провів масштабне обстеження мостового господарства і нарахував 169 аварійних мостів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це під час робочої поїздки до Запорізької області сказав заступник голови "Укравтодору" Андрій Івко.

"Національна програма з відновлення мостів працює. Ми маємо 75% мостів, які вже обстежили. 169 штучних споруд, з цих 75%, перебувають у 5-му експлуатаційному стані, тобто їх треба капітально ремонтувати або реконструкцію виконувати. Щороку ми збільшуємо обсяги виконання ремонту штучних споруд. Цього року ми плануємо відновити 200", - прокоментував Івко.

Він також нагадав, що зараз будуються нові запорізькі, кременчуцький та ямпільський мости.

"Кременчуцький міст - там зараз завершується стадія проєктування, експертиза відбувається. Будуються тимчасові дороги, завозиться арматура, будівельні матеріали. Також маємо ще такий міст, як Ямпільський. Він буде на кордоні між країнами - Україною та Молдовою. Підготовчі роботи розпочалися. Наступного року плануємо завершити їх", - сказав Івко.

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В "Укравтодорі" також додали, що в 2020 році в країні було відновлено 4000 км доріг державного значення і 158 штучних споруд. В 2021 році заплановано відновити 4500 км доріг і майже 200 штучних споруд (мостів).