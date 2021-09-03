МОЗ розігрує призи серед шкіл з вакцинованим персоналом

Школи, в яких щеплено 80% персоналу, можуть взяти участь у конкурсі "Вакциновані і відкриті". 1097 шкіл уже зареєструвалися в конкурсі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуку Центр громадського здоров'я України.

Так, за результатами розіграшу, який відбудеться 3 жовтня, переможці зможуть отримати:

Три суперпризи: набори із 10 комп'ютерів, 10 гарнітур і 10 роутерів для кожної школи-переможниці;

15 мініпризів: набори із 10 гарнітур і роутера для кожної школи-переможниці.

Зазначається, що будь-який представник школи може зареєструвати свій заклад для участі в конкурсі за цим посиланням. Заявки прийматимуть до 29 вересня.

"Тому вакцинуйте своїх вчителів, завучів, кухарів і бібліотекарів і беріть участь у конкурсі. Пишіть про нього в соцмережах і отримуйте гарантовані призи за публікації з хештегом #ВакцинованіВідкриті", - додали в ЦГЗ.

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