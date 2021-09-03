"Слуга народу" Трухін відмовився відповідати журналістам на запитання про ДТП. ВIДЕО
Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналіст проєкту "Стопкор" помітив Трухіна на виході з адмінбудівлі ОДА. Трухін відмовився відповідати на запитання про скандальну ДТП. На відеозаписі спроби отримати відповіді від нардепа Трухін мовчки йде, не реагуючи на питання.
Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.
За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.
Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.
У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.