Новини • П'яна ДТП "слуги народу" Трухіна

"Слуга народу" Трухін відмовився відповідати журналістам на запитання про ДТП. ВIДЕО

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"Слуга народу" Олександр Трухін перебуває в Дніпрі і був помічений біля Дніпропетровської обласної адміністрації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, журналіст проєкту "Стопкор" помітив Трухіна на виході з адмінбудівлі ОДА. Трухін відмовився відповідати на запитання про скандальну ДТП. На відеозаписі спроби отримати відповіді від нардепа Трухін мовчки йде, не реагуючи на питання.

Нагадаємо, аварія з участю автівки нардепа партії "Слуга народу" Олександра Трухіна сталася 23 серпня, о 15:45 на Бориспільській трасі поблизу Києва. За даними ЗМІ, Трухін за кермом Audi не дотримався безпечної дистанції і на великій швидкості в’їхав в автомобіль Ford, який своєю чергою протаранив автомобіль Daewoo.

За даними свідків, Трухін мав ознаки алкогольного сп'яніння, але офіційного підтвердження цьому немає. У Нацполіції факт ДТП підтвердили, однак імен учасників не назвали.

Пізніше понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп потрапив у ДТП.

У поліції повідомили, що розслідування ДТП доручено ДБР.

Також читайте: ДБР отримало від Нацполіції матеріали справи про ДТП зі "слугою народу" Трухіним: буде повне об'єктивне розслідування

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Топ коментарі

  • Анатолик
    "Слуга народа" Трухин отказался отвечать журналистам на вопросы о ДТП - Цензор.НЕТ 7591
  • NonCFist
    - Дело было так, - начал трухин...

    Еду я машину - вижу нет никто,
    Еду еле-еле - километров сто.
    Крутятся колёсы - дурь на языке,
    Стрелка у спидометра - где-то вдалеке...
    Еду как в пустыне - никого вокруг,
    Только где-то справа - мой 3,14датый друг.
    Вообще непьяный - весь сухой как лист,
    Это подтвердит вам - каждый журналист.
    Еду еле-еле - вижу нет никто,
    Тут сигает на капот конь - и с ним пальто.
    Взялись ниоткуда - целый хоровод:
    Битые машины - и ещё народ!
    Копы что-то пишут - просят подписать,
    Мне всё фиолетово - и охота ссать.
    Позвонил коллегам - в партию из слуг,
    Хорошо что у меня - есть зелёный друг!
  • Фродо Странник
    А что ОНО может промычать? понять и простить....В очередной раз зашквар Господ Уродов.
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