В Україні вперше здійснили посмертну трансплантацію печінки в приватній клініці, - МОЗ
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В Україні в межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я вперше провели посмертну трансплантацію печінки в приватній клініці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили у відомстві.
Згідно з повідомленням, донором стала 40-річна жінка.
За інформацією Українського центру трансплант-координації, родичі померлої надали дозвіл на трансплантацію печінки, серця та нирок. Підбір пари "донор - реципієнт" здійснила Єдина державна інформаційна система трансплантації.
Трансплантацію серця зробили в Інституті серця, нирки отримали пацієнти клінік Київського міського центру нефрології та діалізу і Київської обласної лікарні.
Стан усіх реципієнтів стабільний.