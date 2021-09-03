В Україні вперше здійснили посмертну трансплантацію печінки в приватній клініці, - МОЗ

В Україні в межах пілотного проєкту Міністерства охорони здоров'я вперше провели посмертну трансплантацію печінки в приватній клініці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомили у відомстві.

Згідно з повідомленням, донором стала 40-річна жінка.

За інформацією Українського центру трансплант-координації, родичі померлої надали дозвіл на трансплантацію печінки, серця та нирок. Підбір пари "донор - реципієнт" здійснила Єдина державна інформаційна система трансплантації.

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Трансплантацію серця зробили в Інституті серця, нирки отримали пацієнти клінік Київського міського центру нефрології та діалізу і Київської обласної лікарні.

Стан усіх реципієнтів стабільний.