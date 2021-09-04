Ключові міністри США відвідають Київ до кінця року, - Стефанішина

Керівники ключових міністерств Сполучених Штатів Америки відвідають Україну до кінця року з метою впровадження домовленостей в сферах енергетики, клімату, економіки.

Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", передає Цензор.НЕТ.

"Починається структурний діалог, і вже до кінця року ключові американські міністри будуть перебувати в Києві, де будуть впроваджувати домовленості щодо енергетики, клімату, економіки, комерційної співпраці відповідно до домовленостей щодо 3 мільярдів доларів", - розповіла Стефанішина.

За її словами, візит Володимира Зеленського в США перезапустив відносини між двома країнами.

Віцепрем'єрка також зазначила, що Сполучені Штати визнали Україну ключовим союзником у Східній Європі з точки зору безпеки, стабілізації демократичних перетворень в країнах пострадянського простору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Питання Донбасу будуть обговорюватися за участі США, - Стефанішина