За минулу добу 1 порушення, без втрат. Сьогодні українського воїна поранено через російський обстріл зі стрілецької зброї в напрямку Старогнатівки, - ООС
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
При цьому наголошується, що станом на 7:00 4 вересня зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил.
"У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні!" - сказали в штабі.