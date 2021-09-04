За минулу добу 1 порушення, без втрат. Сьогодні українського воїна поранено через російський обстріл зі стрілецької зброї в напрямку Старогнатівки, - ООС

Протягом минулої доби, 3 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. За минулу добу бойових втрат серед наших захисників немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

При цьому наголошується, що станом на 7:00 4 вересня зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил.

"У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні!" - сказали в штабі.

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