В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2 614 нових випадків зараження, 1 447 осіб одужали
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За минулу добу 3 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 196, медпрацівників - 46).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 824 особи;
летальних випадків – 44;
одужало – 1 447 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 25 637 осіб,
методом ІФА – 7 979 осіб,
експрес-тестами – 23 234 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 296 155 осіб;
одужало – 2 212 313 осіб;
летальних випадків – 53 966;
проведено ПЛР-тестувань – 12 081 160.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.