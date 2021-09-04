В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2 614 нових випадків зараження, 1 447 осіб одужали

За минулу добу 3 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 196, медпрацівників - 46).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 824 особи;

летальних випадків – 44;

одужало – 1 447 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 25 637 осіб,

методом ІФА – 7 979 осіб,

експрес-тестами – 23 234 особи.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 296 155 осіб;

одужало – 2 212 313 осіб;

летальних випадків – 53 966;

проведено ПЛР-тестувань – 12 081 160.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.