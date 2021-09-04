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Я хотів продовжити контракт з УАФ і далі тренувати збірну з футболу, але мені не запропонували, - Шевченко. ВIДЕО

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Я хотів продовжити контракт з УАФ і далі тренувати збірну з футболу, але мені не запропонували, - Шевченко. ВIДЕО
Колишній головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що не хотів залишати пост, але з ним і його штабом не продовжили контракт і навіть не обговорили це питання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання football.ua.

"Контракт закінчився, і я про це повідомив у соцмережах. Я в жодному разі не говорив про те, що йду. Контракт був підписаний саме таким чином, бо  я хотів підвести підсумки після Євро-2020 і зрозуміти, чи варто продовжувати контракт. Ми зі свого боку хотіли продовжувати працювати зі збірною", - каже Шевченко.

"Я констатую факти. Я за два тижні чув дуже багато розмов і вважаю, що вболівальники, журналісти і вся громадськість повинні знати, як все відбувалося. Зараз з Павелком у нас немає контактів. За п'ять років наші контракти не мінялися. У контрактах були завжди одні і ті ж цифри. Ще раз. Ми не хотіли йти, ми хотіли працювати далі і продовжити контракт", - зазначив він.

Шевченко став головним тренером збірної України в 2016 році. На Євро-2020, що відбувся цього літа, команда під його керівництвом дійшла до чвертьфіналу. На початку серпня Шевченко оголосив, що його контракт зі збірною України закінчився. Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко повідомив, що виконувачем обов'язків головного тренера став Олександр Петраков.

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Топ коментарі

  • Александр Глазков
    Шевченко дал свою версию произошедшего. И я скорее поверю ему, чем Павелко. Шевченко хоть что то полезное сделал для украинской сборной, впервые в истории нэзалэжной вывел сборную в плэй-офф ЧЕ по футболу , где довел команду до четверть финала. А чем может похвалиться Павелко??? Тем, что оставил сборную без тренера в период отбора на ЧМ? Или своей дружбой с авторитетом Нариком? Шевченко , это ИМЯ в украинском футболе. В отличии от тебя. И если ты считаешь сборную Украины уборной, то ... ,что тут сказать? Кто на что учился , тот там и арбайтен.😁
  • Юрій Ан
    Как оказался ненужным никаким миланам, то готов уже и вернуться.
    Иди лесом!
    У срулькиса таких фахивцив - пруд пруди.
    На всех должностей не хватает.
    Как гласит плакат в уборной - сделал своедело, уходи
  • boris kravchenko bc3f4f17
    Если ты, Юрик, не смотришь футбол, то и не тебе о нём говорить.
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