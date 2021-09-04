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В опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7,4 грн. Це втричі менше, ніж спотова, - Вітренко

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В опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7,4 грн. Це втричі менше, ніж спотова, - Вітренко
Глава правління НАК "Нафтгаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціна на газ для населення в опалювальному сезоні становитиме 7,4 гривні. За його словами, це втричі нижче, ніж поточна вартість на спотових ринках.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Для потреб населення ціна (на газ. - Ред.) буде 7,4 гривні. Це в три рази менше, ніж поточна спотова ринкова ціна", - сказав Вітренко.

Він додав, що якщо підприємства теплокомуненерго братимуть газ для потреб бюджетних організацій, то вони можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 гривні.

3 вересня ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" повернулося з відпустки. У новому випуску гості студії, серед яких віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступниця міністра оборони Анна Маляр та інші обговорюють зустріч Зеленського і Байдена в США, шлях України до НАТО та інші актуальні теми.

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Топ коментарі

  • kapper
    А зачем говорить английский термин? Спотовая ыена это реальная цена.там гле она в 3 раза выше чем доя нас там и зарплаты 5-10 раз тоже выше чем у нас вылезло очередное провластное мурло
  • Ksenia VB
    Я не сумніваюсь, що певні люди наварять шалені кошти на опалювальному сезоні.
    Готуйте грошикі, українці.
    І нехай добряча гикавка наздожене лохів, які в 2019 це обрали.
  • Ksenia VB
    За часів Порошенка активно почали впроваджуватись джерела альтернативні газу .
    Нашу котельню перевели на інше паливо, місцевого добування. Сума, яку ми платили, стала дійсно нижчою. А зараз таке враження, ніби ми знову газом опалюємось. Подяка зебілушкам, куди ж без них..
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