В опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7,4 грн. Це втричі менше, ніж спотова, - Вітренко
Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Для потреб населення ціна (на газ. - Ред.) буде 7,4 гривні. Це в три рази менше, ніж поточна спотова ринкова ціна", - сказав Вітренко.
Він додав, що якщо підприємства теплокомуненерго братимуть газ для потреб бюджетних організацій, то вони можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 гривні.
3 вересня ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" повернулося з відпустки. У новому випуску гості студії, серед яких віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступниця міністра оборони Анна Маляр та інші обговорюють зустріч Зеленського і Байдена в США, шлях України до НАТО та інші актуальні теми.