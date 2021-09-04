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Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади

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Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади
Сьогодні, 4 вересня, на Паралімпійських іграх в Токіо відбулися змагання з бігу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перемогу на дистанції 200 метрів здобув росіянин Дмитро Сафронов, який подолав дистанцію за 23,00 секунди. Українець Ігор Цвєтов посів друге місце в цьому забігу (23,25). Третім став росіянин Артем Калашян (23,75).

Після церемонії нагородження український спортсмен знову відмовився фотографуватися з росіянами на п'єдесталі.

Нагадаємо, 30 серпня український легкоатлет Ігор Цвєтов на церемонії нагородження після завоювання срібної медалі Паралімпіади відмовився сфотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії.

У Росії заявили, що відмова українця від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями.

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Топ коментарі

  • Valerij Savenko
    Станешь вдруг таким же калекой - по-другому заговоришь.
    А вообще ты и есть моральный КАЛЕКА.
    Урод, одним словом.
  • Леонід ддд
    Цвєтов красава!
  • Проти Ватник 59928d34
    В степи, покрытой пылью бренной,
    Сидел и плакал человек.
    А мимо шёл Творец Вселенной.
    Остановившись, Он изрек:
    "Я друг униженных и бедных,
    Я всех убогих берегу,
    Я знаю много слов заветных.
    Я есмь твой Бог. Я всё могу.
    Меня печалит вид твой грустный,
    Какой нуждою ты тесним?"
    И человек сказал: "Я - русский",
    И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев

    Коли Бог хоче покарати ,лишає розуму.Кацапа лишати не треба,його бог карає при народженні. Украинский легкоатлет Цветов вновь отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады - Цензор.НЕТ 4791
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