Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади
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Сьогодні, 4 вересня, на Паралімпійських іграх в Токіо відбулися змагання з бігу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перемогу на дистанції 200 метрів здобув росіянин Дмитро Сафронов, який подолав дистанцію за 23,00 секунди. Українець Ігор Цвєтов посів друге місце в цьому забігу (23,25). Третім став росіянин Артем Калашян (23,75).
Після церемонії нагородження український спортсмен знову відмовився фотографуватися з росіянами на п'єдесталі.
Нагадаємо, 30 серпня український легкоатлет Ігор Цвєтов на церемонії нагородження після завоювання срібної медалі Паралімпіади відмовився сфотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії.
У Росії заявили, що відмова українця від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями.