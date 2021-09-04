Окупанти після обшуку відвезли з будинку заступника голови Меджлісу Джеляла, - правозахисники

Кримськотатарського активіста, заступника голови Меджлісу кримскотатрского народу Нарімана Джеляла російські силовики вивезли з його будинку, після того як провели там обшук.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Кримську правозахисну групу".

Раніше активіст Заїр Смедляєв повідомив, що в будинку Нарімана Джеляла за адресою Сімферопольський район с. Первомайське, вул. Леніна 113 російські силовики проводять обшук.

Рано вранці сам Наріман опублікував на своїй сторінці в соцмережі інформацію про обшуки у інших людей, які проходили вночі.

"Близько години ночі в селі Первомайське Сімферопольського району в будинку Ахтемова Азіза, 1996 р.н. співробітниками поліції був проведений обшук. Як і у випадку з Ельдаром Одамановим, нібито у зв'язку з якимось вибухом в селі Перевальне Сімферопольського району. Після обшуку Азіза відвезли. Його місце перебування зараз невідомі", - написав Джелял.

Зазначимо, що Наріман Джелял є кримськотатарським політиком, викладачем, політологом, журналістом, заступником голови Меджлісу (з 2013 року) і керівником інформаційно-аналітичного підрозділу.

Також читайте: Окупанти після обшуку викрали кримського татарина Одаманова, - правозахисники