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Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця

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Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця
Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель 25-річного українця Дмитра Никифоренка у Вроцлаві після затримання його поліцією.

Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця  повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві", - зазначив він.

Раніше Дещиця заявляв, що посольство України готує і найближчим часом відправить МЗС Польщі ноту через смерть у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.

"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію",- заявив Дещиця.

За його словами, справа щодо розслідування смерті 25-річного українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України у Кракові", - заявив Дещиця.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка в витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

Топ коментарі

  • Super Gut
    Это не гибель, это убийство парня ляхами!
  • Rusin
    Це не "превышение" Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 2048 , а садистське вбивство:
    "у витверезнику поліцейські і співробітники установи били Никифоренка кийками, кулаками і ногами, душили на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Це тривало приблизно пів години."
  • старпер в белой панамке
    тебе видать просто повезло с добрым хозяином и его соседями... Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 775
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