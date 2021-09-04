Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця

Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель 25-річного українця Дмитра Никифоренка у Вроцлаві після затримання його поліцією.

Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві", - зазначив він.

Раніше Дещиця заявляв, що посольство України готує і найближчим часом відправить МЗС Польщі ноту через смерть у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.

"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію",- заявив Дещиця.

За його словами, справа щодо розслідування смерті 25-річного українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України у Кракові", - заявив Дещиця.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка в витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.