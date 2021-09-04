Новини • Агресія Росії проти України

Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба

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Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба
Україна розраховує на допомогу американських партнерів у прискоренні євроатлантичної інтеграції. Київ усвідомлює роль США в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, Україна досягла значного прогресу в необхідних реформах.

"Ми усвідомлюємо роль США в НАТО, а тому розраховуємо на допомогу наших американських партнерів у прискоренні євроатлантичної інтеграції України", - зазначив Кулеба.

Міністр додав, що незважаючи на підтримку з боку США, до кінцевої мети доведеться пройти шлях.

"І, безумовно, повинні працювати з тими європейськими країнами, які, коли мова йде про несвоєчасність нашого членства в НАТО, своїми заявами про недостатність реформ в Україні приховують банальне небажання дратувати Росію", - додав Кулеба.

Також читайте: Перші слова Байдена на вчорашній зустрічі - "Вітаю з успішним проведенням "Кримської платформи", - Кулеба

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Поборіть корупцію.
    Хоча, у випадку пліснявої влади, побороти корупцію, це вчинити самогубство.
  • три - пятнадцать
    смахивает на зеленое - "а почему мы еще не в нато?"
    не работают партнеры - зеленые все в мыле, а партнеры подводят... Рассчитываем на помощь США в ускорении евроатлантической интеграции Украины, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6638
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Кулеба просит США переписать устав НАТО? Или уже требует?
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