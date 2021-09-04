Прокуратура Криму порушила кримінальне провадження за фактом затримання заступника голови Меджлісу Джеляла
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Прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження за фактом незаконного обшуку та затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вночі, в Сімферопольському районі АР Крим, "правоохоронці" держави-окупанта провели обшук у будинку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, після чого його вивезли в невідомому напрямку.
Напередодні, "правоохоронці" провели обшуки у домівках ще двох кримських татар.
Місце перебування трьох "затриманих" до цього часу не відоме.
Прокуратура автономії кваліфікує такі дії окупантів за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - сказано в повідомленні.