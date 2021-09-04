Бойового медика Юлію Кримцеву і солдата Дмитра Рубашевського нагородили відзнаками РНБО за порятунок життя побратима. ФОТО
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"За вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони України, сумлінну військову службу та професіоналізм медалями "Відзнака Ради національної безпеки і оборони України" ІІІ ступеня нагороджено бойового медика 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону молодшого сержанта Юлію Кримцеву та стрільця-помічника гранатометника 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону солдата Дмитра Рубашевського.
Своїми вдалими та професійними діями під час ведення бойових дій, евакуації та надання медичної допомоги Дмитро та Юлія врятували життя свого побратима – головного сержанта Андрія Дячишина, який зазнав тяжкого наскрізногое кульового поранення голови під час ворожого обстрілу позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.