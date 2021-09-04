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Прикордонники не пустили в Україну топ-менеджера одного з російських холдингів, який відвідував окупований Крим

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Прикордонники не пустили в Україну топ-менеджера одного з російських холдингів, який відвідував окупований Крим
Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" не пустили на територію України громадянина РФ, топ-менеджера одного з російських холдингів, що незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. Росіянину на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Росіянин прилетів на столичне летовище рейсом з Варшави, однак потрапити в Україну йому не вдалося. Під час перевірки прикордонники встановили, що іноземець, 1997 року народження, влітку 2017 року незаконно відвідував територію ТОТ АР Крим.

Сам іноземець виявився топ-менеджером одного з холдингів, який обєднує бізнес, інвесторів та менеджерів, і планував потрапити в нашу країну з приватною метою, начебто, для зустрічі з друзями", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники не пустили в Україну топ-менеджера одного з російських холдингів, який відвідував окупований Крим 01

Порушнику заборонили в'їзд в Україну на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Варшави.

Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Ну зачем не пускать? Пустить потом арестовать суд 5 лет колонии и вот готовый кандидат на обмен!
  • 5 копійок
    Якого ляда вони пхнуться до фашистів, нацистів та інших бандерівців?
  • P.J. Goebbels
    добре шо не впустили топ-менеджера, але хотілосяб щоб нарешті настав момент коли роССійськіх реперів та інших працівників оральної порожнини теж до нас не пускали, бо вже дістало оце масковське лайно
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