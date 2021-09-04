Прикордонники не пустили в Україну топ-менеджера одного з російських холдингів, який відвідував окупований Крим
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Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" не пустили на територію України громадянина РФ, топ-менеджера одного з російських холдингів, що незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. Росіянину на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.
"Росіянин прилетів на столичне летовище рейсом з Варшави, однак потрапити в Україну йому не вдалося. Під час перевірки прикордонники встановили, що іноземець, 1997 року народження, влітку 2017 року незаконно відвідував територію ТОТ АР Крим.
Сам іноземець виявився топ-менеджером одного з холдингів, який обєднує бізнес, інвесторів та менеджерів, і планував потрапити в нашу країну з приватною метою, начебто, для зустрічі з друзями", - йдеться в повідомленні.
Порушнику заборонили в'їзд в Україну на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Варшави.