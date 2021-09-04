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Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу. Формат опрацьовується, - Кулеба

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Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу. Формат опрацьовується, - Кулеба
США повинні приєднатися до врегулювання ситуації на Донбасі. Зараз опрацьовується питання, яким буде формат такого залучення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу.

"Наша позиція полягає в тому, що без активного залучення США до переговорного процесу істотно поліпшити ситуацію з безпекою на сході буде вкрай складним завданням. Який це може бути формат? Це питання зараз як раз опрацьовується", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Нафіга Штатам нарід який обирає кловунів і каже хуженібудіт?
  • Дмитро Черних 794bd8a2
    А амери про це в курсах ???)))
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8356

    Ответ Байдена
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