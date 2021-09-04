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Уже цього року Україна отримає від США партію бронебійних систем Javelin, - Кулеба

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Уже цього року Україна отримає від США партію бронебійних систем Javelin, - Кулеба
Україна вже в цьому році отримає партію бронебійних систем Javelin. Її передадуть в рамках військової допомоги США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Уже в цьому році Україна отримає партію бронебійних систем Javelin", - сказав Кулеба.

Водночас, він не відкинув, що США і Україна зможуть вийти на домовленості і з інших видів оборонного летального і нелетального  обладнання.

"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо візит міністра оборони США в Україні", - додав Кулеба.

Також читайте: Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу. Формат опрацьовується, - Кулеба

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Здивував. Джавеліни вже постачали до найкоротшого.
  • Alexey G
    Ты совсем дурной?Ты видел миномет живьем?Ты знаешь,где и против чего он применяется?Ты пробовал из миномета стрелять по танку?Ты в армии служил?Наводчики,обсуга...Нет сил эту хрень читать.
  • Asrarim Bobovixh
    Минобороны Израиля сообщило о завершении испытаний высокоточного минометного снаряда Iron Sting. Дальность управляемой минометной артиллерийской мины Iron Sting составляет 15 км. Точность 100%Уже в этом году Украина получит от США партию бронебойных систем Javelin, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6243
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