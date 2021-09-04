Уже цього року Україна отримає від США партію бронебійних систем Javelin, - Кулеба

Україна вже в цьому році отримає партію бронебійних систем Javelin. Її передадуть в рамках військової допомоги США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Уже в цьому році Україна отримає партію бронебійних систем Javelin", - сказав Кулеба.

Водночас, він не відкинув, що США і Україна зможуть вийти на домовленості і з інших видів оборонного летального і нелетального обладнання.

"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо візит міністра оборони США в Україні", - додав Кулеба.

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