Затримання Джеляла пов'язано з його громадською і політичною діяльністю, - представництво президента в АРК
Про про це йдеться в повідомленні представництва президента в АРК в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Проведений сьогодні незаконний обшук та затримання заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла є черговим актом політики витіснення корінного кримськотатарського народу та його представницьких органів з Криму, актом придушення будь-яких проявів згуртованості та активності у відстоюванні прав.
Переконані, що відповідні кроки окупаційної адміністрації Російської Федерації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя щодо Нарімана Джелялова пов’язані з його громадською та політичною діяльність, зокрема з його участю як спікера на різних майданчиках Саміту Кримської платформи.
Вкотре закликаємо Російську Федерацію припинити хвилю репресій та відмовитися від системних переслідувань в тимчасово окупованому Криму щодо громадян України за їх політичні погляди, позицію та переконання. Російська Федерація повинна виконати наказ Міжнародного суду ООН 2017 року у справі "Україна проти Російської Федерації", яким запроваджено тимчасові заходи, зокрема утриматися від обмежень щодо кримських татар на представництво власних інтересів, включно з поновленням діяльності Меджлісу.
Висловлюємо підтримку Наріману Джелялову. Україна робитиме усе задля деокупації тимчасово окупованого Криму та притягнення винних у цьому та інших злочинах до відповідальності", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, вранці, 4 вересня кримськотатарського активіста, заступника голови Меджлісу кримскотатрского народу Нарімана Джеляла російські силовики вивезли з його будинку, після того як провели там незаконний обшук.