У "ЄС" підтримують вимогу Денісової передати законопроєкт про олігархів на експертизу Венеціанської комісії

В "ЄС" підтримують вимогу омбудсмена Людмили Денісової передати законопроєкт про олігархів на експертизу Венеціанської комісії.

Про це написав на своїй сторінці в Facebook нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб зняти всі питання, я впевнений, що цей закон (№5599. – Ред.) необхідно направити на перевірку до Венеціанської комісії. Диктатура та порушення прав людини – це не те, що підсилить Україну. Шкода, що Зеленський так не думає", - написав він.

"Замість того, щоб реально боротися з олігархами, Зеленський вирішив прямо порушити Конституцію та кошмарити медіа... Є такий законопроєкт президента №5599. І ось там під начебто правильними речима, приховується банальне порушення Конституції. Це стосується наділення президента та РНБО новими непередбаченими раніше повноваженнями, обмеження прав людини залежно від майнового стану, опосередковане введення цензури в медіа. Пропонується, щоб рішення про визнання особи олігархом приймалося Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету Міністрів, члена РНБО, Національного банку, Служби безпеки або Антимонопольного комітету України. При цьому хто конкретно підпадає під нове досить розмите визначення – досі незрозуміло. Виходить, що навіть звичайні бізнесмени у небезпеці, це факт", - вважає Гончаренко.

Особливу заклопотаність народного депутата викликають наслідки прийняття законопроєкту для свободи слова і ЗМІ.

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"Особливо тут дісталося сфері медіа, яку вочевидь будуть жорстко цензерувати. Цей закон стане владі у нагоді, щоб зачистити медіапростір під свої потреби, тиснути на бізнес, шантажувати ЗМІ та диктувати свої умови, але наразі це все красиво прикривається гучною боротьбою з найболючішою проблемою українського суспільства", - стверджує парламентарій.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт №5599 "Про запобігання загроз національній безпеці, пов'язаних з надмірним впливом осіб, які мають значний економічну бо політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" на позачерговому засіданні 1 липня 2021 року 275 голосами.

3 серпня стало відомо, що уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до спікера парламенту Дмитру Разумкова з офіційним листом, в якому зазначає невідповідність Конституції України законопроєкту №5599 про олігархів і просить направити його в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанська комісія).