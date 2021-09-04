Росія має негайно звільнити заступника голови Меджлісу Джеляла й чотирьох татар, затриманих напередодні, - МЗС

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань мешканців різних районів тимчасово окупованого Криму 3 та 4 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

За наявною інформацією, співробітниками ФСБ вранці 3 вересня був затриманий Ельдар Одаманов, вночі 4 вересня - Азіз Ахтемов, Асан Ахметов та Шевкет Усеїнов. Вранці 4 вересня після обшуків в оселі був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.

Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому Саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова.

Російська Федерація як держава-окупант відповідно до норм міжнародного права зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Кримського півострова.

Російська Федерація повинна також виконати у повній мірі положення резолюцій ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України" та "Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" 2016-2020 рр. та Наказу Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Вимагаємо від Росії негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.

Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи.

Як повідомлялося, вранці, 4 вересня кримськотатарського активіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарского народу Нарімана Джеляла російські силовики вивезли з його будинку, після того як провели там незаконний обшук.