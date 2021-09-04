Кількість заарештованих і засуджених російськими окупантами громадян України, які проживають в окупованому Криму, перевищила 150 осіб, - Чубаров

Кількість заарештованих і засуджених російськими окупантами громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, перевищила півтори сотні людей.

Про це глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

У зв'язку з цим Чубаров звернувся до громадян РФ з пропозицією підтримати переслідуваних російськими каральними органами громадян України, підкресливши, що "терор путінського режиму неминуче прийде незабаром і в їхні будинки", якщо продовжити його заохочувати.

"В тимчасово окупованому РФ Криму лише за останню добу - 3 та 4 вересня 2021 року - російськими карателями здійснені обшуки в будинках кримських татар і затримано 5 осіб, включаючи першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

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Кількість заарештованих і засуджених російськими окупантами громадян України, які проживають у тимчасово окупованому Криму, перевищила півтори сотні людей. Багато з них засуджені до тривалих термінів позбавлення волі в 13, 17, 19 років", - зазначив Чубаров.

Він підкреслив, що місце перебування заарештованих вчора і сьогодні Ельдара Одаманова і Азіза Ахметова невідомо до теперішнього часу.

"Адвокати та родичі затриманих, які ховаються каральними органами, справедливо зазначають, що покарання можуть застосовувати катування для отримання необхідних ′′зізнань". Відзначаючи нову хвилю репресій та переслідувань в окупованому Криму кримськотатарського народу, розраховую на ваш голос та вашу позицію щодо захисту кримських татар від переслідування російської окупаційної влади", - зазначив Чубаров.

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Нагадаємо, в селі Первомайське Сімферопольського району Криму 4 вересня відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його вивезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії у Криму і Севастополі.​

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засудило дії російських правоохоронців у Криму, "спрямовані на переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу", йдеться в реакції відомства в фейсбуці на затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла.