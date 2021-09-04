Денісова закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ у зв'язку із затриманнями в окупованому Криму

Український омбудсмен Людмила Денісова закликає міжнародну спільноту відреагувати на незаконні затримання громадян України в окупованому Криму та посилити тиск на РФ.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Співробітники ФБС Росії продовжують підступно вриватися у будинки громадян України в тимчасово окупованому Криму за надуманими справами. Сьогодні на світанку в помешканні першого заступника голови Меджлісу кримськотатарского народу Нарімана Джеляла російські силовики провели обшуки, після чого його вивезли до "Управління ФСБ Росії по Республіці Крим і м. Севастополь".

Напередодні після обшуків зникли двоє кримських татар: Ельдар Одаманов та Азіз Ахтемов. Їхнє місце перебування досі невідоме.

Країна-окупант вкотре вдається до переслідування та залякування кримських татар. Обшуки у помешканнях громадян України є грубим порушенням международных норм, зокрема статті 5 Конвенції про захист прав людей і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантується право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції - право на повагу до приватного і сімейного життя.

Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади і посилити тиск на РФ, з метою припинення порушень прав українців на території тимчасово окупованого Криму", - зазначила Денісова.

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