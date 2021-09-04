Щонайменше 17 людей загинули, понад 40 поранено в результаті "святкової стрілянини" талібів у Кабулі, - Reuters
9 72437
Щонайменше 17 людей загинули і ще 41 людина зазнала поранень в Афганістані в результаті хаотичної стрілянини в повітря, яку відкрили таліби в ніч на суботу на тлі захоплення останньої афганської провінції Панджшер, що чинить опір ісламістському угрупованню. .
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Лідери опозиції заперечують факт захоплення провінції талібами.
Інформаційне агентство Shamshad повідомило, що в п'ятницю в результаті "стрілянини в повітря" в Кабулі загинуло 17 осіб і було поранено 41. Інформаційне агентство Tolo повідомило про аналогічні втрати.
Щонайменше 14 осіб було поранено в результаті "святкової стрільби" в провінції Нангархар на схід від столиці, сказав Гульзада Сангар, прессекретар районної лікарні в столиці провінції Джелалабад.
Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід засудив дії бойовиків.
"Уникайте стрільби в повітря і замість цього дякуйте Богові. Кулі можуть нашкодити мирним жителям, тому не стріляйте без потреби", - написав Муджахід в Twitter.