Українським бізнесменам пропонують скинутися на відновлення київського костелу святого Миколая: Об'єднаймо зусилля заради порятунку історії

Українські бізнесмени можуть пожертвувати частину коштів для реставрації костелу Святого Миколая в центрі Києва, в якому напередодні сталася пожежа.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук співзасновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора сталося страшне. У Києві загорівся костел Святого Миколая. Полум'я охопило будівлю, побудовану понад сто років тому легендарним архітектором Владиславом Городецьким. Пожежникам вдалося врятувати фасад, люди не постраждали, але згорів унікальний орган. Вранці я говорив з міністром культури Олександром Ткаченком, щоб зрозуміти масштаби пошкоджень. Поки точних оцінок немає, вже зрозуміло, що вогонь сильно пошкодив костел і для порятунку будівлі ремонтні роботи повинні початися до настання холодів. Початися в найкоротший термін!" - підкреслює він.

"Ми не можемо залишатися осторонь. Rozetka виділить 1 000 000 гривень на ці роботи. Закликаємо український бізнес приєднуватися. Це наша історія. Наша гордість. Давайте об'єднаємо зусилля заради її порятунку!!" - додав Чечоткін.

Згідно з попередніми висновками, загоряння в органі стало причиною пожежі в костелі Святого Миколая в Києві. Несучі перекриття в костелі Святого Миколая в Києві, в якому напередодні сталася пожежа, не постраждали.

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Зі свого боку міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко, який також прибув до костелу, зазначив: "Повинні були початися протиаварійні, реставраційні роботи ще кілька місяців тому. Тендер був заблокований. Зараз очевидно, що потрібно встановлювати обсяг збитків і починати вже не реставраційні роботи, а протиаварійні".

Ткаченко також сказав, що в результаті пожежі постраждав орган, деякі приміщення біля органу, впала люстра.

Глава МВС і міністр культури висловили впевненість, що костел буде повністю відновлений.