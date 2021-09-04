Українським бізнесменам пропонують скинутися на відновлення київського костелу святого Миколая: Об'єднаймо зусилля заради порятунку історії
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук співзасновник інтернет-магазину Rozetka Владислав Чечоткін, інформує Цензор.НЕТ.
"Вчора сталося страшне. У Києві загорівся костел Святого Миколая. Полум'я охопило будівлю, побудовану понад сто років тому легендарним архітектором Владиславом Городецьким. Пожежникам вдалося врятувати фасад, люди не постраждали, але згорів унікальний орган. Вранці я говорив з міністром культури Олександром Ткаченком, щоб зрозуміти масштаби пошкоджень. Поки точних оцінок немає, вже зрозуміло, що вогонь сильно пошкодив костел і для порятунку будівлі ремонтні роботи повинні початися до настання холодів. Початися в найкоротший термін!" - підкреслює він.
"Ми не можемо залишатися осторонь. Rozetka виділить 1 000 000 гривень на ці роботи. Закликаємо український бізнес приєднуватися. Це наша історія. Наша гордість. Давайте об'єднаємо зусилля заради її порятунку!!" - додав Чечоткін.
Згідно з попередніми висновками, загоряння в органі стало причиною пожежі в костелі Святого Миколая в Києві. Несучі перекриття в костелі Святого Миколая в Києві, в якому напередодні сталася пожежа, не постраждали.
Ткаченко також сказав, що в результаті пожежі постраждав орган, деякі приміщення біля органу, впала люстра.
Глава МВС і міністр культури висловили впевненість, що костел буде повністю відновлений.