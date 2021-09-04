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У МВС Польщі запевняють, що "частину поліцейських вже покарано" через смерть українця Никифоренка

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У МВС Польщі запевняють, що "частину поліцейських вже покарано" через смерть українця Никифоренка
У Міністерстві внутрішніх справ Польщі повідомили про розслідування обставин смерті українця після побиття поліцейськими. Частину з них вже нібито покарали.

Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За словами віцеміністра МВС Мацєя Вонсіка, зараз розслідуються два інциденти за фактом перевищення службових повноважень поліцією. Унаслідок дій поліцейських у Вроцлаві помер 25-річний громадянин України, а в Любіні - 34-річний поляк.

"Уже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з'ясувати обставини цієї справи. Там є різні свідчення. Якщо казати про ситуацію із витверезника, то частину поліцейських вже покарано", - сказав віцеміністр.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

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Топ коментарі

  • Игорь Билык
    Пи☆ец, а это плохо, что есть вытрезвители? Зачем приплетать везде совок? А даже если совок, то чи не пофиг, если это весьма нужное место для наших ментальностей. Посмотри сколько у нас алкашин то до людей пристают, то бегают орут что попало, то просто валяются по тихому в травке, и никуда их определить нельзя, а они нужны на улицах? Или нужны дома, что бы своей семье устроить "веселый" денек? Изолировать их надо от людей, до тех пор пока в людское состояние не прийдут.
  • Alex Walewski 08494ca1
    объявили выговоры.....
  • Игорь Горобец 0cada803
    Швидко? Напевно отримали зауваження.
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